Кандидат в президенты Польши сдал тест на наркотики
Новости — Вторник, 27 мая 2025, 14:30 —
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий сдал тест на наркотики и теперь призывает сделать то же самое своего оппонента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Новостью о сданном тесте Навроцкий поделился в Х.
"Поляки хотят быть уверены, что будущий президент полностью здоров. Вот почему я прошел тест на наркотики. Результат, конечно, был отрицательным. Теперь очередь господина Рафала! Наберись смелости! Если ты чист, тебе нечего бояться!", – написал Навроцкий.
Издание Super Express получило результаты исследования, которое не выявило в организме Навроцкого никаких запрещенных веществ. Не было обнаружено амфетамина, кокаина, экстази, а также таких веществ, как метадон, морфин, метамфетамин или марихуана.
Как сообщалось, во время пятничных предвыборных дебатов Навроцкий сделал необычный жест. В какой-то момент он положил что-то в рот. В интернете начали появляться спекуляции, что это могли быть запрещенные вещества.
Навроцкий впоследствии сообщил, что это был никотиновый пакетик.
Чтобы развеять любые сомнения, Навроцкий предложил проверить кандидатов на наличие в их организме наркотических веществ.
Напомним, в 2019 году перед вторым туром выборов президента Украины на тот момент кандидат Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с действующим тогда президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Оба кандидата тогда в конечном итоге сдали анализы.
Один из последних опросов перед вторым туром президентских выборов в Польше показал минимальное преимущество кандидата правящей "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.
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