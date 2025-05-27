Кандидат в президенты Польши сдал тест на наркотики

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий сдал тест на наркотики и теперь призывает сделать то же самое своего оппонента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новостью о сданном тесте Навроцкий поделился в Х.

"Поляки хотят быть уверены, что будущий президент полностью здоров. Вот почему я прошел тест на наркотики. Результат, конечно, был отрицательным. Теперь очередь господина Рафала! Наберись смелости! Если ты чист, тебе нечего бояться!", – написал Навроцкий.

ФОТО ИЗ СОЦСЕТА Х НАВРОЦКОГО

Издание Super Express получило результаты исследования, которое не выявило в организме Навроцкого никаких запрещенных веществ. Не было обнаружено амфетамина, кокаина, экстази, а также таких веществ, как метадон, морфин, метамфетамин или марихуана.

Как сообщалось, во время пятничных предвыборных дебатов Навроцкий сделал необычный жест. В какой-то момент он положил что-то в рот. В интернете начали появляться спекуляции, что это могли быть запрещенные вещества.

Навроцкий впоследствии сообщил, что это был никотиновый пакетик.

Чтобы развеять любые сомнения, Навроцкий предложил проверить кандидатов на наличие в их организме наркотических веществ.

Напомним, в 2019 году перед вторым туром выборов президента Украины на тот момент кандидат Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с действующим тогда президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Оба кандидата тогда в конечном итоге сдали анализы.

Один из последних опросов перед вторым туром президентских выборов в Польше показал минимальное преимущество кандидата правящей "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.

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