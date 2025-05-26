Сибіга закликав НАТО до "сильних рішень" на саміті в Гаазі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив сподівання, що члени Північноатлантичного Альянсу посилять тиск на Росію, аби покарати її за повітряний терор України останніх днів.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на Парламентській асамблеї НАТО у Детройті в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що Україна вважає важливим представництво на саміті НАТО в Гаазі та прагне стати частиною його успіху – як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через "сильні рішення" саміту.

Міністр додав, що членам Альянсу на саміті важливо послати чіткі сигнали єдності, сили та стійкості, особливо на тлі посиленого повітряного терору України з боку Росії.

"Минулої ночі Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони – абсолютний рекорд терору. Це чітке підтвердження, що Путін не прагне миру. Він прагне лише війни, вбивств і руйнувань", – зазначив він.

За словами глави МЗС, НАТО має застосувати всі дипломатичні, політичні, економічні та військові важелі, щоб позбавити Росію ілюзій щодо можливості виграти війну.

"Посилення санкційного тиску на Росію разом із військовою та фінансовою підтримкою України буде правильною відповіддю на знущання Росії з мирних ініціатив", – вважає Сибіга.

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Перед тим ЗМІ писали, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.