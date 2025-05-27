Делегация Украины довольна декларацией Парламентской ассамблеи НАТО, одобренной в Дейтоне

Украинская сторона считает "очень сильной" финальную декларацию, которую одобрили на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне.

Об этом рассказал в своем Facebook глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, пишет "Европейская правда".

По его словам, благодаря объединенной поддержке европейских делегаций на сессии ПА НАТО в Дейтоне удалось принять очень сильную финальную декларацию по войне РФ против Украины.

"Ассамблея отвергла ультиматум Путина об отказе Украине в членстве и призвала правительства ускорить и углубить сотрудничество для приближения нашего вступления", – отметил Чернев.

Кроме того, Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства своих стран увеличить военную помощь Украине, усилить санкции против теневого флота РФ и ее энергетического, металлургического и банковского секторов, а также помочь с финансированием украинского ВПК.

"Нашей делегации также удалось продавить важный пункт с призывом пригласить Украину к участию в саммите НАТО в Гааге и провести Совет Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

Я лично спросил генсека НАТО Марка Рютте, готов ли он выполнить этот пункт декларации, на что он ответил, что будет работать над этим вопросом с нашим руководством", – отметил депутат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил надежду, что члены НАТО усилят давление на Россию после нескольких дней интенсивных воздушных атак против Украины.

Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.