В Германии задержали сирийца, который мог быть участником пыток в тюрьмах Асада

В Германии взяли под стражу гражданина Сирии, подозреваемого в участии в системных пытках в одной из тюрем режима Башара аль-Асада.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц задержали 47-летнего сирийца Фахада А., которого федеральная прокуратура обвиняет в преступлениях против человечности. В прошлом он, как полагают, работал надзирателем в печально известной тюрьме Аль-Хатиб и участвовал в системных пытках против людей, которых там удерживали.

Следствие считает, что Фахад А. в течение 2011-2012 годов участвовал в более чем сотне допросов. Он приводил заключенных на допросы и участвовал в части из них. Распространенными практиками выбивания показаний из заключенных было избиение и применение электрического тока.

Также считают, что экс-надзиратель имел поручение издеваться над заключенными ночью – будить, поливая лицо водой. В нескольких случаях он якобы подвешивал заключенных в неудобных позах, оставляя их так на длительное время.

Немецкая федеральная прокуратура считает подозреваемого соучастником по меньшей мере 70 смертей в тюрьме.

Фарад А. стал третьим задержанным в Германии по подозрениям относительно преступлений в тюрьмах Асада. Его имя уже всплывало во время судебного процесса в Высшем земельном суде Кобленца, где судили Анвара Р. – тогдашнего начальника Фахада. Сам мужчина на тот момент еще был не в Германии, он прибыл только в 2023 году.

Напомним, в Норвегии в 2025 году приговорили к заключению сестер, которые увлеклись ИГИЛ и поехали в Сирию.

В Нидерландах осенью 2024 года начался первый в стране процесс над женщиной из ИГИЛ за использование рабского труда во время пребывания в Сирии.