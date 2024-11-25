Низка німецьких шкіл отримали погрози про замінування

У Німеччині надійшли погрози про замінування низки шкіл у кількох федеральних землях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

За даними Земельного управління кримінальної поліції в Нижній Саксонії, серед постраждалих – школи в Ганновері, Ерфурті та Лейпцигу. У місті Штур під Бременом через загрозу навіть скасували заняття.

Поліція Бремена тепер хоче обшукати всі приміщення за допомогою службових собак, щоб перестрахуватися.

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"Схоже, що це загальнонаціональна операція", – сказав представник Земельного управління кримінальної поліції в Нижній Саксонії. За даними різних департаментів поліції, погрози були отримані електронною поштою в неділю. Кримінальна поліція зараз об'єднує зусилля для пошуку зловмисника, повідомив речник поліції Ганновера.

У столиці федеральної землі Тюрингія, Ерфурті, надійшли погрози про замінування п'яти шкіл. Місцева влада не вважає ці погрози серйозними.

За даними поліції Ерфурта, деякі з погроз вже були помічені в електронних поштових скриньках у неділю ввечері. Всі листи були ідентичні. У неділю ввечері були проведені обшуки в трьох школах: професійному училищі Святої Єлизавети, школі Вальтера Гропіуса і Євангелічній гімназії.

"Нічна поліцейська операція в наших будівлях не виявила нічого незвичайного або тривожного, тому сама загроза не становить серйозної небезпеки", – сказали правоохоронці.

У Ганновері поліція також спочатку не вважала, що існує реальна загроза. Очевидно, постраждали чотири школи – три гімназії і одна середня школа. За даними поліції, в кожному випадку на місці працюють служби екстреної допомоги. Розпочато подальше розслідування щодо авторів електронних листів.

За інформацією Bild, щонайменше дванадцять шкіл у Бранденбурзі також постраждали від погроз про замінування.

На початку вересня кілька сотень шкіл у Чехії щодня отримували електронні листи про "мінування". Зі схожою проблемою стикнулися школи у Словаччині.

Поліція Литви також зареєструвала низку повідомлень про електронні листи російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.