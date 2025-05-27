В Британии приговорили активистов, которые хотели приклеиться к взлетной полосе аэропорта

Четверо активистов движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), которые хотели приклеиться к взлетной полосе аэропорта Манчестера летом 2024 года, были приговорены к тюремным срокам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Четырех активистов Just Stop Oil задержали в августе 2024 года, когда те направлялись в аэропорт с болторезами, шлифовальными машинами, клеем, песком и листовками.

Они намеревались проделать дыру в ограждении аэропорта Манчестера, после чего приклеиться к взлетно-посадочной полосе, чтобы задержать движение самолетов.

Всех задержанных суд признал виновными в сговоре с целью умышленного создания общественного беспорядка и приговорил к 18-30 месяцам тюремного заключения и штрафу в 2000 фунтов стерлингов.

По данным полиции Манчестера, одна из осужденных активисток во время задержания сказала, что сожалеет о провале протеста.

В последние несколько месяцев активисты Just Stop Oil, среди прочего, облили оранжевой краской часть здания посольства США в Лондоне и разрисовали могилу британского натуралиста Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Но в березе климатическая протестная организация заявила, что прекращает свою кампанию прямого действия.