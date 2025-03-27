Британська кліматична група Just Stop Oil припинить свої скандальні акції

Британська кліматична протестна організація Just Stop Oil, чиї гучні акції викликали роздратування багатьох співгромадян, заявила в четвер, що припиняє свою кампанію прямої дії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Група, яка виступає за припинення видобутку нафти і газу в Британії до 2030 року і стала однією з найвідоміших протестних організацій країни за останні кілька років, заявила, що припинить свої акції наприкінці квітня.

В останні кілька місяців її активісти, серед іншого, облили помаранчевою фарбою частину будівлі посольства США в Лондоні і розмалювали могилу британського натураліста Чарльза Дарвіна у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Попередні акції включали також розпилення фарби на території Стоунхенджу, а двох протестувальників було ув'язнено за те, що вони облили томатним супом картину Ван Гога "Соняшники" в лондонській Національній галереї.

Багато активістів отримали тривалі терміни ув'язнення за свої протести, а критики висміювали їхні дії, кажучи, що зриви були безглуздими і лише завдавали незручностей звичайним людям.

"Отже, це кінець супу на картинах Ван Гога, кукурудзяному крохмалю на Стоунхенджі та повільним маршам на вулицях", – йдеться в заяві Just Stop Oil.

"Оскільки корпорації та мільярдери корумпують політичні системи в усьому світі, нам потрібен інший підхід", – заявили вони, пообіцявши провести заключну акцію протесту під стінами парламенту 26 квітня.

Група заявила, що таке рішення було прийнято через те, що Лейбористська партія, яка прийшла до влади у Британії минулого року, зробила припинення нових газових і нафтових проєктів урядовою політикою.

Однак речник прем'єр-міністра Кіра Стармера відкинув цю версію. За його словами, група Just Stop Oil створила "значну кількість дезорганізації та суспільних неприємностей", в тому числі зіпсувала кілька картин, але уряд планує продовжувати використовувати нафту і газ у найближчі десятиліття.