МЗС Литви вручило ноту протесту представнику РФ через триваючі атаки по Україні

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту представнику посольства Росії через воєнні злочини країни.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни, пише "Європейська правда".

27 травня МЗС Литви викликало представника російського посольства та вручило йому ноту протесту щодо триваючих воєнних злочинів, які скоюють збройні сили Росії.

"Литва рішуче засуджує вбивства беззбройних українських військовополонених, а також посилені обстріли українських міст ракетами та безпілотниками", – йдеться у заяві.

МЗС Литви наголосило, що внаслідок цих атак гинуть і зазнають тяжких поранень мирні жителі, зокрема діти, а також знищується цивільна інфраструктура.

"Литва нагадує, що такі дії є воєнними злочинами, не мають строку давності, і всі винні в їх скоєнні рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві країни.

Окрім цього, у Литві також зазначили, що, відмовляючись оголосити хоча б 30-денне припинення вогню, Росія демонструє свій агресивний намір продовжувати розв’язану нею війну та фактично відкидає зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення вбивств українських мирних жителів.

"Литва й надалі всіма силами підтримуватиме зусилля України щодо захисту від агресора", – підсумували у заяві МЗС країни.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

У наступну ніч, проти 25 травня, Росія намагалася вдарити 367-ми засобами повітряного нападу, серед яких були балістичні, крилаті та керовані ракети, а також дрони. А у ніч проти 26 травня Росія запустила по Україні 364 засоби, серед яких були крилаті ракети та ударні дрони.

У контексті вбивства беззбройних українських військовополонених, про що заявляли у МЗС Литви, варто зазначити, що 24 травня Головне управління розвідки зазначило, що кількість страт росіянами українських воїнів на полі бою зростає – вже зафіксовано понад 150 таких випадків.

25 травня американський президент Дональд Трамп відреагував на російські обстріли та заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії. А 27 травня він заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "грається з вогнем".