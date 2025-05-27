Греция ликвидирует госагентство, фигурирующее в расследовании ЕС о мошенничестве

Правительство Греции объявило о закрытии государственного агентства OPEKEPE, против которого Европейская прокуратура ведет расследование по делу о масштабном мошенничестве с средствами ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Европейская прокуратура в настоящее время ведет десятки дел о хищении средств ЕС, предназначенных для поддержки сельского хозяйства, за распределение которых отвечало агентство OPEKEPE.

Следствие считает, что греческие граждане получали от OPEKEPE средства за пастбища, которые им на самом деле не принадлежали, или за сельскохозяйственные работы, которые они никогда не выполняли, чем лишили настоящих фермеров денег, на которые они имели право.

OPEKEPE находится под следствием прокуратуры ЕС с сентября 2024 года из-за несоблюдения стандартов деятельности и рискует лишиться разрешения на распределение средств ЕС в июле.

На прошлой неделе сотрудники OPEKEPE оказали физическое сопротивление представителям Европейской прокуратуры, которые пришли в агентство для следственных действий. Это вынудило правительство Греции объявить об увольнении главы агентства за отказ сотрудничать со следствием.

Теперь греческое правительство заявило, что распределение средств ЕС на поддержку фермеров будет осуществляться через Независимый орган по государственным доходам, а OPEKEPE будет ликвидирован до второй половины 2026 года.

"После попыток модернизировать OPEKEPE изнутри, которые не дали ожидаемых результатов, правительство в сотрудничестве с европейскими органами власти... решительно настроено решить эту проблему раз и навсегда", – говорится в заявлении.

В 2023 году сообщалось, что Европейская прокуратура начала расследование по контракту на модернизацию системы сигнализации на греческих поездах и дистанционного управления после масштабной катастрофы, в которой погибли 57 человек.