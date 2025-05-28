Чехія веде переговори про закупівлю до 20 бойових машин MARS

Міністерство оборони Чехії веде переговори з компанією SVOS Přelouč про закупівлю від 16 до 24 бойових машин MARS.

Про це повідомив директор з продажу компанії Штепан Черни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Йдеться про контракт на сотні мільйонів крон. Міністр оборони Яна Чернохова навесні заявила, що міністерство придбає кілька таких машин. Однак вона не уточнила їхню кількість.

SVOS Přelouč виробляє бойову машину MARS з інтегрованою системою протиповітряної оборони у співпраці зі шведською збройовою компанією Saab Dynamics AB.

"Ми говоримо про кількість від 16 до 24 одиниць, переговори знаходяться на завершальній стадії", – сказав Черни.

Чернохова під час візиту до компанії в квітні заявила, що очікує на укладення контракту влітку. За її словами, вони обговорювали, наприклад, можливість підписання контракту під час Днів НАТО. Цей захід відбудеться в Остраві в другій половині вересня.

Черни не надав додаткової інформації про можливий контракт. За його словами, компанія на сьогодні випустила десять таких автомобілів.

"Але ми можемо випускати від 100 до 150 таких автомобілів на рік", – сказав Черни.

SVOS Přelouč пропонує бойовий автомобіль MARS 4x4 з інтегрованою системою протиповітряної оборони нового покоління MSHORAD. Компанія виробляє її в трьох версіях, які здатні задовольнити вимоги замовників з НАТО та третіх країн.

Машина має опціонально керовану задню вісь, що забезпечує малий радіус повороту в шість метрів і, отже, високу маневреність, наприклад, в міських районах, гірській місцевості або в інших важкодоступних районах. Платформа машини також може використовуватися для інших специфічних надбудов, таких як системи кібербезпеки та встановлення звукового обладнання для бойових дій.

Раніше стало відомо, що перші самохідні французькі гаубиці Caesar почнуть надходити в розпорядження Армії Чеської Республіки у квітні 2026 року.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова раніше говорила, що експорт військової техніки в Україну минулого року збільшився щонайменше на третину.