Чехия ведет переговоры о закупке до 20 боевых машин MARS

Министерство обороны Чехии ведет переговоры с компанией SVOS Přelouč о закупке от 16 до 24 боевых машин MARS.

Об этом сообщил директор по продажам компании Штепан Черны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Речь идет о контракте на сотни миллионов крон. Министр обороны Яна Чернохова весной заявила, что министерство приобретет несколько таких машин. Однако она не уточнила их количество.

SVOS Přelouč производит боевую машину MARS с интегрированной системой противовоздушной обороны в сотрудничестве со шведской оружейной компанией Saab Dynamics AB.

"Мы говорим о количестве от 16 до 24 единиц, переговоры находятся на завершающей стадии", – сказал Черны.

Чернохова во время визита в компанию в апреле заявила, что ожидает заключения контракта летом. По ее словам, они обсуждали, например, возможность подписания контракта во время Дней НАТО. Это мероприятие состоится в Остраве во второй половине сентября.

Черны не предоставил дополнительной информации о возможном контракте. По его словам, компания на сегодня выпустила десять таких автомобилей.

"Но мы можем выпускать от 100 до 150 таких автомобилей в год", – сказал Черны.

SVOS Přelouč предлагает боевой автомобиль MARS 4x4 с интегрированной системой противовоздушной обороны нового поколения MSHORAD. Компания производит ее в трех версиях, которые способны удовлетворить требования заказчиков из НАТО и третьих стран.

Машина имеет опционально управляемую заднюю ось, что обеспечивает малый радиус поворота в шесть метров и, следовательно, высокую маневренность, например, в городских районах, горной местности или в других труднодоступных районах. Платформа машины также может использоваться для других специфических надстроек, таких как системы кибербезопасности и установка звукового оборудования для боевых действий.

Ранее стало известно, что первые самоходные французские гаубицы Caesar начнут поступать в распоряжение Армии Чешской Республики в апреле 2026 года.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее говорила, что экспорт военной техники в Украину в прошлом году увеличился минимум на треть.