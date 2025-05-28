У Єврокомісії підтримують Литву у позові проти Білорусі за організацію міграційної кризи

Єврокомісар Магнус Бруннер, який відвідав Литву, заявив, що підтримує зусилля Вільнюса щодо стягнення понад 200 млн євро компенсації з Білорусі за міграційну кризу, спричинену режимом самопроголошеного президента Александра Лукашенко.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Бруннер заявив, що повністю підтримує все, що робить Литва та інші держави-члени ЄС у питанні відшкодування коштів.

"Я повністю підтримую все, що робить Литва та інші держави-члени у питанні відшкодування коштів, і я підтримую рішення, яке Литва ухвалила з цього приводу", – зазначив він.

Також він вважає важливим зробити все можливе для того, щоб підтримати держави-члени ЄС "у пошуку правильних правил і адаптації їх до нинішньої ситуації".

"Ми намагаємося досягти цього через впровадження пакту, систему повернення (мігрантів. – Ред.), концепцію безпечної третьої країни. Наша робота – діяти так, щоб держави-члени могли реагувати легше, ефективніше та швидше", – додав Бруннер.

Як відомо, 19 травня Литва подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти режиму Лукашенка через міграційну кризу, яку країна вважає порушенням міжнародного права.

Країна вимагає компенсації збитків у розмірі понад 200 млн євро за міграційну кризу, спровоковану режимом.