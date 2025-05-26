Литва вимагає стягнути з Білорусі 200 млн євро за організацію міграційної кризи

Литва, яка подала на Білорусь до Міжнародного суду ООН (МС), вимагає компенсації збитків у розмірі понад 200 млн євро за міграційну кризу, спровоковану режимом.

Про це повідомило Міністерство юстиції Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За даними міністерства, ця справа також може мати значення в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) під час розгляду спорів між мігрантами та Литвою.

"У позові Литовської Республіки заявлено, що держава вимагає репарацій, а (...) за попередніми підрахунками, збитки оцінюються більш ніж у 200 млн євро, витрачених виключно на управління кризою в системі внутрішніх справ. Розрахунки будуть уточнюватися", – йдеться в коментарі Міністерства юстиції.

У позові до Гаазького суду Литва вказує, що ці збитки у 2021-2023 роках виникли внаслідок дій Білорусі, які вимагали вимушених інвестицій у будівництво фізичного бар'єра, посилення систем спостереження на кордоні, розміщення персоналу в кількості, що перевищує всі попередні показники.

Як зазначило міністерство, МС розглядає міждержавні спори і вирішує питання відповідальності однієї держави перед іншою за порушення міжнародного права.

Проте, за словами міністерства, процес у МС у загальному сенсі не є ізольованим від інших і може вплинути на оцінку предмета спору у справах про мігрантів, які розглядаються у Страсбурзькому суді.

"Він може вплинути на інші процеси або навіть мати прецедентне значення в питаннях, які в інших справах будуть пов'язані з відповідальністю держави, наприклад, під час оцінки причинно-наслідкового зв'язку відповідних подій та їхніх наслідків", – зазначило Міністерство юстиції.

Прецедентний зв'язок правових процесів означає, що встановлені в іншій справі факти або тлумачення норм права мають юридичне значення під час ухвалення рішення у справі, що розглядається.

За даними міністерства, наразі в ЄСПЛ розглядають сім індивідуальних справ проти Литви, що стосуються прав мігрантів.

У відповідь на наплив мігрантів Литва з літа 2021 року почала розвертати незаконних мігрантів, наказуючи їм повертатися до Білорусі. Ця практика триває досі.

Польща розглядає можливість приєднатися до позову.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни регіону можуть приєднатися до позову, який його країна подала проти Білорусі до Міжнародного суду ООН у Гаазі через спровоковану міграційну кризу.