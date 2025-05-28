В Еврокомиссии поддерживают Литву в иске против Беларуси за организацию миграционного кризиса

Еврокомиссар Магнус Бруннер, который посетил Литву, заявил, что поддерживает усилия Вильнюса по взысканию более 200 млн евро компенсации с Беларуси за миграционный кризис, вызванный режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Бруннер заявил, что полностью поддерживает все, что делает Литва и другие государства-члены ЕС в вопросе возмещения средств.

"Я полностью поддерживаю все, что делает Литва и другие государства-члены в вопросе возмещения средств, и я поддерживаю решение, которое Литва приняла по этому поводу", – отметил он.

Также он считает важным сделать все возможное для того, чтобы поддержать государства-члены ЕС "в поиске правильных правил и адаптации их к нынешней ситуации".

"Мы пытаемся достичь этого через внедрение пакта, систему возвращения (мигрантов. – Ред.), концепцию безопасной третьей страны. Наша работа – действовать так, чтобы государства-члены могли реагировать легче, эффективнее и быстрее", – добавил Бруннер.

Как известно, 19 мая Литва подала иск в Международный суд ООН в Гааге против режима Лукашенко из-за миграционного кризиса, который страна считает нарушением международного права.

Страна требует компенсации ущерба в размере более 200 млн евро за миграционный кризис, спровоцированный режимом.