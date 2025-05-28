У Верховній Раді закликали Канаду конфіскувати російські активи

Група депутатів Верховної Ради звернулась до Марка Карні, прем’єр-міністра Канади, яка головує в "Групі семи", з закликом до конфіскації заморожених російських активів.

Текст листа депутатів є у розпорядженні "Європейської правди".

Депутати наголосили, що військова, фінансова та гуманітарна допомога Канади має вирішальне значення для підтримки захисту Україною суверенітету та демократичних цінностей.

"Ми високо цінуємо лідерство вашого уряду в застосуванні постійного економічного тиску на Росію. Ці дії мають важливе значення для послаблення здатності агресора вести війну та для підтримки принципів міжнародного права і прав людини", – йдеться у листі.

Проте, незважаючи на ці зусилля, за словами депутатів, військова та економічна стійкість Росії продовжує викликати серйозне занепокоєння.

"Ми особливо визнаємо і цінуємо роль Канади як першої країни G7, яка ініціювала арешт і конфіскацію активів, що належать російським олігархам, які потрапили під санкції", – зазначають автори листа.

За їх словами, цей сміливий крок створив життєво важливий прецедент і відображає відданість Канади забезпеченню притягнення до відповідальності тих, хто сприяє російській агресії та наживається на ній.

"У світлі триваючих руйнувань та нагальної потреби у сталому фінансуванні для відновлення України, ми рішуче закликаємо Канаду розпочати повномасштабну конфіскацію російських державних та олігархічних активів. Це не лише забезпечить відчутну підтримку для відновлення, але й підтвердить принцип, що агресор має заплатити за завдані ним збитки", – стверджують депутати.

Після того, як у 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, США та їхні союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів.

Європейські лідери хочуть використати ці активи для відновлення України, але ще не дійшли згоди щодо того, як уникнути юридичних проблем або створення проблемного міжнародного прецеденту.

Як повідомлялось, не маючи жодних гарантій, що санкції ЄС будуть продовжені цього літа, у Бельгії заявляють що його країна готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для збереження російських активів замороженими.

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