В Верховной Раде призвали Канаду конфисковать российские активы

Группа депутатов Верховной Рады обратилась к Марку Карни, премьер-министру Канады, которая председательствует в "Группе семи", с призывом к конфискации замороженных российских активов.

Текст письма депутатов есть в распоряжении "Европейской правды".

Депутаты отметили, что военная, финансовая и гуманитарная помощь Канады имеет решающее значение для поддержки защиты Украиной суверенитета и демократических ценностей.

"Мы высоко ценим лидерство вашего правительства в применении постоянного экономического давления на Россию. Эти действия имеют важное значение для ослабления способности агрессора вести войну и для поддержки принципов международного права и прав человека", – говорится в письме.

Однако, несмотря на эти усилия, по словам депутатов, военная и экономическая устойчивость России продолжает вызывать серьезное беспокойство.

"Мы особенно признаем и ценим роль Канады как первой страны G7, которая инициировала арест и конфискацию активов, принадлежащих российским олигархам, попавшим под санкции", – отмечают авторы письма.

По их словам, этот смелый шаг создал жизненно важный прецедент и отражает приверженность Канады обеспечению привлечения к ответственности тех, кто способствует российской агрессии и наживается на ней.

"В свете продолжающихся разрушений и насущной потребности в устойчивом финансировании для восстановления Украины, мы решительно призываем Канаду начать полномасштабную конфискацию российских государственных и олигархических активов. Это не только обеспечит ощутимую поддержку для восстановления, но и подтвердит принцип, что агрессор должен заплатить за нанесенный им ущерб", – утверждают депутаты.

После того как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, США и их союзники заморозили около 300 млрд долларов суверенных российских активов.

Европейские лидеры хотят использовать эти активы для восстановления Украины, но еще не пришли к согласию относительно того, как избежать юридических проблем или создания проблемного международного прецедента.

Как сообщалось, не имея никаких гарантий, что санкции ЕС будут продолжены этим летом, в Бельгии заявляют, что его страна готова помочь в создании международной коалиции для сохранения российских активов замороженными.

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