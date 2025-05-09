Бельгія просуває ідею коаліції країн для збереження росактивів замороженими

Не маючи жодних гарантій, що санкції ЄС будуть продовжені цього літа, новий міністр закордонних справ Бельгії заявляє, що його країна готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для збереження російських активів замороженими.

Про це міністр Максим Прево сказав в інтерв’ю Euractiv, передає "Європейська правда".

Бельгійський кліринговий центр Euroclear тримає левову частку російських активів в Європі, що перебувають під санкціями – за оцінками, понад 180 мільярдів євро в державних і приватних активах – які ЄС заморозив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Однак ці санкції мають бути продовжені до кінця липня, і дипломати ЄС кажуть, що очікують, що Угорщина спробує саботувати ці заходи, утримавшись від голосування – необхідного для одностайності серед 27 країн ЄС.

"У цьому випадку нам абсолютно необхідно мати альтернативи для збереження активів замороженими. Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або інша альтернатива – національна ініціатива бельгійського парламенту", – заявив Прево.

За його словами, Бельгія не зможе діяти поодинці.

"Нам абсолютно необхідно об'єднати ризики. Нам абсолютно необхідний взаємний підхід. Зважаючи на ризик як з юридичної, так і з фінансової точки зору, абсолютно важливо мати "коаліцію охочих" – цього разу щодо російських активів", – заявив міністр.

"Час спливає, тому дуже важливо мати чіткий процес, визначений у найближчі тижні, до моменту, коли ми повинні прийняти рішення щодо 17-го пакету санкцій", – зазначив він.

За його словами, бельгійські експерти працюють над тим, щоб проаналізувати різні можливості і знайти надійне рішення.

"Бельгія категорично не хоче залишатися наодинці і брати на себе весь ризик переслідування Росії в різних судах, маючи лише сентиментальну підтримку з боку країн-членів ЄС. Ні, нам потрібні сильні, письмові зобов'язання від інших країн – можливо, не тільки країн ЄС, але, можливо, також за підтримки Великої Британії, Канади та інших", – заявив він.

Як повідомлялося, бельгійська фінансова компанія Euroclear планує конфіскувати та перерозподілити близько 3 мільярдів євро заморожених російських коштів після того, як Москва захопила гроші інвесторів у Росії.

Варто зазначити, що в ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні.

Однак великі країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, виступають проти, оскільки побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.