Партія Санду залишається лідером рейтингу, але підтримка недостатня для більшості – опитування

Партія президентки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" зберігає першість у рейтингу, проте з наявним показником підтримки не зможе самостійно формувати більшість у новому парламенті.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від iData.

За партію влади "Дія і солідарність" (PAS) готові голосувати 27,5% опитаних молдаван. На другому місці – "Партія соціалістів" проросійського експрезидента Ігоря Додона з 11,6%, третьому – політичний блок олігарха-втікача Ілана Шора "Перемога" з 11,2%.

Нещодавно створений блок "Альтернатива" (колишнього генпрокурора Стояногло та мера Кишинева Іона Чебана) має 6,5% підтримки, "Наша партія" Ренато Усатого – 3,8%, інші політсили – менші показники.

При цьому більш як п’ята частина опитаних – 23,1% – сказали, що "не знають, за кого голосувати", 3,2% не захотіли відповідати, а 3,5% не збираються йти на вибори. Відтак з наближенням виборів картина може суттєво змінитися за рахунок розподілу "невизначених" голосів. Водночас опитування всередині Молдови не враховують голоси діаспори, де дуже висока підтримка Маї Санду та її партії.

Серед частки виборців, які визначилися з голосом, партію Санду підтримали б 39,2%, "Партію соціалістів" – 16,5%, блок Шора – 16%, блок "Альтернатива" – 9,3%, "Нашу партію" – 5,4%.

У дослідженні також навели можливий розподіл мандатів у парламенті після виборів осені 2025 року, якби виборці проголосували так, як під час опитування.

PAS отримала б 46 мандатів, що означає, що вона потребуватиме коаліційного партнера для більшості (51 мандат чи більше).

"Соціалісти" отримали б 19 мандатів, а блок Шора – 18, що сукупно дає проросійським силам 37 мандатів, також недостатньо для більшості.

Блок "Альтернатива" може отримати 12 мандатів, "Наша партія" – 6 мандатів.

Збір даних для опитування проводили 17-24 травня серед 1006 респондентів. Максимальна можлива похибка становить ±3%.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові заплановані на 28 вересня 2025 року і можуть стати вирішальними для подальшого курсу Молдови – а також стратегічно важливі для України.

Прагнення Європи допомогти Маї Санду утримати популярність перед виборами є однією з причин, чому ЄС може почати фактичні переговори про вступ з Молдовою швидше, ніж з Україною, для якої цей процес заблокувала Угорщина.