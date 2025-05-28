Партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" сохраняет первенство в рейтинге, однако с имеющимся показателем поддержки не сможет самостоятельно формировать большинство в новом парламенте.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от iData.

За партию власти "Действие и солидарность" (PAS) готовы голосовать 27,5% опрошенных молдаван. На втором месте – "Партия социалистов" пророссийского экс-президента Игоря Додона с 11,6%, на третьем – политический блок беглого олигарха Илана Шора "Победа" с 11,2%.

Недавно созданный блок "Альтернатива" (бывшего генпрокурора Стояногло и мэра Кишинева Иона Чебана) имеет 6,5% поддержки, "Наша партия" Ренато Усатого – 3,8%, остальные политсилы – меньшие показатели.

При этом более пятой части опрошенных – 23,1% – сказали, что "не знают, за кого голосовать", 3,2% не захотели отвечать, а 3,5% не собираются идти на выборы. Поэтому с приближением выборов картина может существенно измениться за счет распределения "неопределенных" голосов. В то же время опросы внутри Молдовы не учитывают голоса диаспоры, где очень высокая поддержка Майи Санду и ее партии.

В исследовании также привели возможное распределение мандатов в парламенте после выборов осенью 2025 года, если бы избиратели проголосовали так, как во время опроса.

PAS получила бы 46 мандатов, что означает, что она будет нуждаться в коалиционном партнере для большинства (51 мандат или больше).

"Социалисты" получили бы 19 мандатов, а блок Шора – 18, что совокупно дает пророссийским силам 37 мандатов, также недостаточно для большинства.

Блок "Альтернатива" может получить 12 мандатов, "Наша партия" – 6 мандатов.

Сбор данных для опроса проводили 17-24 мая среди 1006 респондентов. Максимальная возможная погрешность составляет ±3%.

Напомним, парламентские выборы в Молдове запланированы на 28 сентября 2025 года и могут стать решающими для дальнейшего курса Молдовы – а также стратегически важны для Украины.

Стремление Европы помочь Майе Санду удержать популярность перед выборами является одной из причин, почему ЕС может начать фактические переговоры о вступлении с Молдовой быстрее, чем с Украиной, для которой этот процесс заблокировала Венгрия.