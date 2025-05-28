Примерно треть жителей Молдовы никогда не выезжали за пределы страны, а регулярно путешествуют – около 20%.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от iData.

19,9% опрошенных молдаван ездят за границу несколько раз в год, 15,8% – примерно раз в год, 13,1% – раз в 2-3 года, 17,5% – реже.

33,2% никогда не бывали за границей.

Чаще всего опрошенные ездили в зарубежные отпуска в Румынию (26,4%), Турцию (22,6%), Италию (18%), Болгарию (15,9%) и Грецию (10,3%).

Также опрос показал, что вступление в ЕС поддерживают 63,3%.

Кроме того, исследование показало, что партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" не сможет самостоятельно формировать большинство в новом парламенте, несмотря на лидерство в рейтинге.

Сбор данных для опроса проводился 17-24 мая среди 1006 респондентов. Максимальная возможная погрешность составляет ±3%.