ЕС представил новую стратегию для Черного моря

Европейский Союз представил новую стратегию, направленную на обеспечение стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Об этом сообщили в генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства, пишет "Европейская правда".

Документ предусматривает укрепление связей и экономического роста путем улучшения сообщения между Европой, Южным Кавказом, Центральной Азией и другими регионами.

В условиях российской агрессии против Украины стратегия также имеет целью усилить геополитическую роль ЕС как надежного партнера в регионе.

ЕС планирует активизировать сотрудничество с Украиной, Молдовой, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном, развивая региональное сотрудничество в сфере инфраструктурного, энергетического и цифрового взаимодействия.

Новая стратегия базируется на трех ключевых направлениях: укрепление безопасности, стабильности и устойчивости; содействие устойчивому росту и благосостоянию; защита окружающей среды, повышение устойчивости к изменениям климата и развитие гражданской защиты.

В рамках каждого из направлений ЕС будет реализовывать ключевые инициативы совместно с партнерами региона.

В частности, инициатива по морской безопасности Черного моря предусматривает создание Черноморского морского центра безопасности. Она призвана укрепить безопасность на море, защитить критическую инфраструктуру и окружающую среду, а также расширить региональное сотрудничество по разминированию.

"Активная роль Европейского Союза является чрезвычайно важной для укрепления безопасности и мира в Черноморском регионе, особенно в условиях российской агрессии против Украины. Мы будем тесно сотрудничать с нашими соседями для стабильности и безопасности", – прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стоит напомнить, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Однако после этого Россия выкатила список требований для реализации этой договоренности, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.