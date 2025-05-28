В Германии предъявили обвинения трем вероятным агентам РФ, которым могли заказать убийство

В Германии предъявили обвинения трем подозреваемым в работе на российские спецслужбы, которые, по данным следствия, шпионили за ветераном, воевавшим в силах обороны Украины.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданам России, Украины и Армении, которых считают агентами российского ГРУ.

Их подозревают в частности в слежке за бывшим бойцом Сил обороны Украины, проживающим в Германии – вероятно, с целью подготовки убийства. Гражданство ветерана, защищавшего Украину в начале полномасштабной войны, не раскрывают.

По данным следствия, гражданин Армении получил поручение следить за ним в мае 2024 года, после чего завербовал сообщников – россиянина и украинца.

На 19 июня они планировали выманить свою "цель" в кафе во Франкфурте, чтобы больше узнать о нем. Однако мужчина заподозрил проблемы и заблаговременно обратился в полицию, после чего троицу идентифицировали и задержали.

Федеральная прокуратура подозревает, что деятельность агентов имела целью подготовить почву для дальнейшей шпионской деятельности в Германии, а ветерана вероятно планировали убить.

Напомним, в Баварии началось судебное разбирательство дела трех человек, которых считают завербованными РФ агентами для подготовки диверсий в Германии.

Ранее в мае немецкие СМИ сообщили об арестах в Германии и Швейцарии лиц, которые якобы должны были по поручению российских спецслужб отправить посылки со взрывными устройствами. Подозреваемые являются украинцами.