Стали известны детали программы саммита ЕС-Молдова 4 июля

Во время саммита ЕС-Молдова, который состоится 4 июля в Кишиневе, будет утверждена декларация, которая подчеркнет стратегическую важность членства Молдовы в ЕС, также будет обсуждаться сотрудничество в сфере безопасности и обороны, экономические отношения, и сотрудничество в сфере цифровых технологий.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности рассказал дипломат одного из ключевых государств ЕС, знакомый с процессом подготовки саммита со стороны Евросоюза.

Декларация саммита ЕС-Молдова 4 июля должна подчеркнуть стратегическую важность будущего членства Украины в ЕС, включая более глубокое экономическое и оборонное сотрудничество.

"Coreper (комитет постоянных представителей государств ЕС – ред.) в Брюсселе сегодня провел дебаты по подготовке саммита ЕС-Молдова, который запланирован на 4 июля. Обсуждался проект декларации, которая будет утверждена по результатам саммита", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Он отметил, что декларация "должна подчеркнуть стратегическую важность будущего Молдовы в Европейском Союзе, ее суверенитета, безопасности и демократического развития" – что особенно важно сейчас, учитывая эскалацию угроз, вызванных агрессивной войной России против Украины.

"Молдова и ЕС сотрудничают более тесно, чем когда-либо, как в политическом, так и в экономическом плане", – добавил дипломат.

Кроме политических вопросов, на саммите обсудят сотрудничество Евросоюза и Молдовы в сфере безопасности и обороны, экономические отношения Молдова-ЕС, взаимодействие в сфере цифровых технологий.

Европейский Союз на саммите будет представлять высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Как сообщалось, почти две трети молдаван .

Напомним, на 28 сентября 2025 года в Молдове запланированы парламентские выборы, которые могут стать решающими для дальнейшего курса страны.

Стремление ЕС помочь президенту Молдовы Майе Санду удержать популярность перед выборами является одной из причин, почему ЕС может ускорить фактические переговоры о вступлении с Молдовой, "разделив" ее с Украиной, для которой этот процесс заблокировала Венгрия.