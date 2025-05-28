Греція хоче посилити умови для мігрантів, яким відмовили в притулку

Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про плани уряду розробити законодавство, яке запровадить суворіші покарання для іноземців, яким відмовили в притулку, та прискорить їхнє повернення до країн походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Правий уряд Міцотакіса намагається дати раду міграції, яка залишається політично гострим питанням, хоча її наслідки і не такі масштабні, як під час кризи 2015-2016 років.

"Штрафи для тих, хто нелегально в'їжджає в країну або залишається в нашій країні, якщо їхня заява про надання притулку відхилена, будуть суворішими", – заявив грецький премʼєр на засіданні уряду в середу.

Міцотакіс зазначив, що законопроєкт також має на меті пришвидшити повернення мігрантів за допомогою "більш ефективного та справедливого механізму".

Деталі законопроєкту, який ще має бути схвалений парламентом Греції, поки невідомі.

У перші чотири місяці 2025 року потік мігрантів до Греції зменшився на 30% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

Водночас за останні місяці різко зросла кількість мігрантів, які прибувають до країни морем з Лівії на віддалені острови Кріт і Гавдос, використовуючи новий маршрут нелегальної міграції через Середземне море.

Раніше у травні дев’ять європейських лідерів закликали переглянути тлумачення Європейської конвенції з прав людини, щоб спростити депортацію мігрантів, які скоюють злочини.