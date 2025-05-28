Греция хочет ужесточить условия для мигрантов, которым отказали в убежище

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о планах правительства разработать законодательство, которое введет более суровые наказания для иностранцев, которым отказали в убежище, и ускорит их возвращение в страны происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правое правительство Мицотакиса пытается справиться с миграцией, которая остается политически острым вопросом, хотя ее последствия и не такие масштабные, как во время кризиса 2015-2016 годов.

"Штрафы для тех, кто нелегально въезжает в страну или остается в нашей стране, если их заявление о предоставлении убежища отклонено, будут более суровыми", – заявил греческий премьер на заседании правительства в среду.

Мицотакис отметил, что законопроект также направлен на ускорение возвращения мигрантов с помощью "более эффективного и справедливого механизма".

Детали законопроекта, который еще должен быть одобрен парламентом Греции, пока неизвестны.

В первые четыре месяца 2025 года поток мигрантов в Грецию сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В то же время за последние месяцы резко возросло количество мигрантов, прибывающих в страну морем из Ливии на отдаленные острова Крит и Гавдос, используя новый маршрут нелегальной миграции через Средиземное море.

Ранее в мае девять европейских лидеров призвали пересмотреть толкование Европейской конвенции по правам человека, чтобы упростить депортацию мигрантов, совершающих преступления.