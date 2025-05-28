Ще дві держави хочуть долучитись до "коаліції дронів" для України

На саміті "коаліції дронів", яка діє в межах Контактної групи з питань оборони України, було оголошено про наміри Бельгії та Туреччини приєднатись до цього формату.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії, яка співочолює "коаліцію дронів", пише "Європейська правда".

На саміті "коаліції дронів" у середу глава латвійського Міноборони Андріс Спрудс оголосив, що Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до коаліції.

Міністр також зазначив, що країни-члени формату спільно внесли близько 180 мільйонів євро до спільного фонду закупівель, яким керує Велика Британія – інша очільниця "коаліції дронів".

Цей фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій поряд із національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції, уточнюють у Міноборони Латвії.

Сама ж Латвія оголосила про наміри виділити на потреби коаліції у 2025 році 20 мільйонів євро, які будуть спрямовані на закупівлю безпілотників, і ще 10 мільйонів євро на проєкти співпраці між латвійською та українською промисловістю.

З моменту створення "коаліції дронів" у лютому 2024 року її держави-члени надали Україні значну підтримку. Лише у 2024 році вона сягнула загалом 1,8 млрд євро, а у 2025 році планується в розмірі 2,75 млрд євро.

Нині "коаліція дронів" налічує 18 держав, тож із приєднанням Бельгії та Туреччини їх стане 20. Цей крок потребує окремого погодження нинішніми учасниками формату.

Нагадаємо, в березні "коаліція дронів" виділила 20 млн євро для того, щоб закупити розвідувальні дрони тактичного рівня для України.

А Норвегія, як недавно стало відомо, погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.