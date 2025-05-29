Чорногорія пропонує мільйон євро за зачіпку щодо вбивства журналіста у 2004 році

Міністерство внутрішніх справ Чорногорії оголосило винагороду в один мільйон євро за інформацію, яка допоможе розкрити вбивство журналіста та головного редактора газети Dan Душка Йовановича.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Balkan Insight.

Йовановича розстріляли 27 травня 2004 року перед офісом його видання в центрі Подгориці. Це вбивство стало одним із найгучніших злочинів проти журналістів у сучасній історії Чорногорії. Газета Dan у той час була відома своїми критичними матеріалами про корупцію у владі та організовану злочинність.

"Держава вжила низку процесуальних дій, і до цього часу лише Дамір Мандич був юридично засуджений за співучасть у злочині", – заявив міністр внутрішніх справ Даніло Шаранович.

Питання про те, хто організував, замовив і виконав вбивство, залишаються без відповіді, зауважив він.

За його словами, розслідування цієї справи є тестом на зрілість державних інституцій та готовність подолати культуру безкарності. "Ми маємо довести, що справедливість можлива, навіть якщо минув 21 рік", – наголосив він.

Минулого року Спеціальна державна прокуратура Чорногорії оголосила, що слідство у справі було поновлене через нові зачіпки та раніше не розглянуті докази.

Нині влада стверджує, що опрацьовує кілька версій і закликає громадськість повідомляти будь-яку корисну інформацію.

Профспілка працівників медіа Чорногорії заявила, що повне розкриття вбивства Йовановича є критично важливим. "У Чорногорії не може бути мови про справжню свободу ЗМІ та незалежність інституцій доти, доки не буде встановлено всю правду про це вбивство", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, в лютому тисячі словаків вийшли на антиурядовий протест-вшанування пам'яті вбитого журналіста-розслідувача.

Йдеться про Яна Куцяка, якого було вбито у 2018 році разом із нареченою Мартіною Кушніровою, що спричинило найбільші протести в країні з часів падіння комуністичного режиму 1989 року і призвело до відставки на той час прем'єра Роберта Фіцо.