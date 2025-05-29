Черногория предлагает миллион евро за зацепку по убийству журналиста в 2004 году

Министерство внутренних дел Черногории объявило вознаграждение в один миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство журналиста и главного редактора газеты Dan Душка Йовановича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Balkan Insight.

Йованович был застрелен 27 мая 2004 года перед офисом своего издания в центре Подгорицы. Это убийство стало одним из самых громких преступлений против журналистов в современной истории Черногории. Газета Dan в то время была известна своими критическими материалами о коррупции во власти и организованной преступности.

"Государство предприняло ряд процессуальных действий, и до сих пор только Дамир Мандич был юридически осужден за соучастие в преступлении", – заявил министр внутренних дел Данило Шаранович.

Вопросы о том, кто организовал, заказал и совершил убийство, остаются без ответа, отметил он.

По его словам, расследование этого дела является тестом на зрелость государственных институтов и готовность преодолеть культуру безнаказанности. "Мы должны доказать, что справедливость возможна, даже если прошел 21 год", – подчеркнул он.

В прошлом году Специальная государственная прокуратура Черногории объявила, что следствие по делу было возобновлено из-за новых зацепок и ранее не рассмотренных доказательств.

Сейчас власти утверждают, что прорабатывают несколько версий и призывают общественность сообщать любую полезную информацию.

Профсоюз работников СМИ Черногории заявил, что полное раскрытие убийства Йовановича является критически важным. "В Черногории не может быть речи о настоящей свободе СМИ и независимости институтов до тех пор, пока не будет установлена вся правда об этом убийстве", – говорится в заявлении.

Напомним, в феврале тысячи словаков вышли на антиправительственный протест в память об убитом журналисте-расследователе.

Речь идет о Яне Куцяке, который был убит в 2018 году вместе с невестой Мартиной Кушнировой, что вызвало крупнейшие протесты в стране со времен падения коммунистического режима в 1989 году и привело к отставке тогдашнего премьера Роберта Фицо.