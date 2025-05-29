Суд Боснії та Герцеговини скасував низку сепаратистських законів сербської частини

Конституційний суд Боснії і Герцеговини в четвер визнав недійсними всі закони, ухвалені асамблеєю Республіки Сербської (сербської частини БіГ) у відповідь на вирок суду першої інстанції проти президента РС Мілорада Додіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Суд БіГ, серед іншого, скасував так званий закон про "іноземних агентів" Республіки Сербської, заявивши, що він наслідує російське законодавство і порушує права на свободу об'єднань.

Також суд визнав несумісним із Європейською конвенцією з прав людини закон про спеціальний реєстр та публічне розкриття інформації про некомерційні організації.

Додатково були скасовані закони РС про обмеження повноважень органів БіГ у таких сферах, як правосуддя та безпека, заявивши, що вони підривають суверенітет Боснії.

До нинішньої ухвали Конституційний суд Боснії і Герцеговини у березні призупинив дію цих скандальних законів.

Нагадаємо, в лютому асамблея Республіки Сербської суб'єкта проголосувала за заборону вести діяльність на своїй території для суду й прокуратури БіГ та Державного агентства з розслідувань та захисту (SIPA).

Їх ухвалили після того, як суд БіГ першої інстанції в першій інстанції засудив Додіка до одного року тюремного ув'язнення та шестирічної заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської.

Таке рішення суд ухвалив за непокору рішенням Високого представника – міжнародного посадовця, який контролює виконання мирної угоди 1995 року в Боснії.

Після цього прокуратура Боснії розпочала нове розслідування "замаху на конституційний лад" і видала ордер на арешт Додіка, прем'єр-міністра Республіки Сербської Радована Вісковича та спікера асамблеї Ненада Стевандича.

Деталі – у статті "Додік, якого не шкода".