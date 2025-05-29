Суд Боснии и Герцеговины отменил ряд сепаратистских законов сербской части

Конституционный суд Боснии и Герцеговины в четверг признал недействительными все законы, принятые ассамблеей Республики Сербской (сербской части БиГ) в ответ на приговор суда первой инстанции против президента РС Милорада Додика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Суд БиГ, среди прочего, отменил так называемый закон о "иностранных агентах" Республики Сербской, заявив, что он следует российскому законодательству и нарушает права на свободу объединений.

Также суд признал несовместимым с Европейской конвенцией по правам человека закон о специальном реестре и публичном раскрытии информации о некоммерческих организациях.

Дополнительно были отменены законы РС об ограничении полномочий органов БиГ в таких сферах, как правосудие и безопасность, заявив, что они подрывают суверенитет Боснии.

До нынешнего решения Конституционный суд Боснии и Герцеговины в марте приостановил действие этих скандальных законов.

Напомним, в феврале ассамблея Республики Сербской проголосовала за запрет на деятельность на своей территории суда и прокуратуры БиГ и Государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA).

Их приняли после того, как суд БиГ первой инстанции в первой инстанции приговорил Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать пост президента Республики Сербской.

Такое решение суд принял за неповиновение решению Высокого представителя – международного чиновника, который контролирует выполнение мирного соглашения 1995 года в Боснии.

После этого прокуратура Боснии начала новое расследование "покушения на конституционный строй" и выдала ордер на арест Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Висковича и спикера ассамблеи Ненада Стевандича.

Детали – в статье "Додик, которого не жалко".