Суд Боснии и Герцеговины отменил ряд сепаратистских законов сербской части
Конституционный суд Боснии и Герцеговины в четверг признал недействительными все законы, принятые ассамблеей Республики Сербской (сербской части БиГ) в ответ на приговор суда первой инстанции против президента РС Милорада Додика.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.
Суд БиГ, среди прочего, отменил так называемый закон о "иностранных агентах" Республики Сербской, заявив, что он следует российскому законодательству и нарушает права на свободу объединений.
Также суд признал несовместимым с Европейской конвенцией по правам человека закон о специальном реестре и публичном раскрытии информации о некоммерческих организациях.
Дополнительно были отменены законы РС об ограничении полномочий органов БиГ в таких сферах, как правосудие и безопасность, заявив, что они подрывают суверенитет Боснии.
До нынешнего решения Конституционный суд Боснии и Герцеговины в марте приостановил действие этих скандальных законов.
Напомним, в феврале ассамблея Республики Сербской проголосовала за запрет на деятельность на своей территории суда и прокуратуры БиГ и Государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA).
Их приняли после того, как суд БиГ первой инстанции в первой инстанции приговорил Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать пост президента Республики Сербской.
Такое решение суд принял за неповиновение решению Высокого представителя – международного чиновника, который контролирует выполнение мирного соглашения 1995 года в Боснии.
После этого прокуратура Боснии начала новое расследование "покушения на конституционный строй" и выдала ордер на арест Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Висковича и спикера ассамблеи Ненада Стевандича.
Детали – в статье "Додик, которого не жалко".