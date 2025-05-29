Борсуки стали на заваді будівництву складу боєприпасів у Нідерландах

Плани Міністерства оборони Нідерландів побудувати склад боєприпасів неподалік міста Старгорст на півночі країни ускладнює виявлена в заповідному лісі неподалік борсукова нора.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі телеканалу RTV Oost.

Комплекс для зберігання боєприпасів планується побудувати на території лісу Старгорста, в якому мешкають багато захищених тварин, зокрема борсуки, лисиці та різні види сов.

Через це проєкт Міноборони Нідерландів уже розкритикували екологи, вказавши на потенційні згубні наслідки будівництва військового обʼєкта в заповідній зоні.

Але це було єдине місце, яке отримало найкращі показники за всіма іншими критеріями – від віддаленості від людей до шумового забруднення й викидів азоту, через що оборонне відомство й обрало ліс.

Нідерландське законодавство зобовʼязує компенсувати руйнування заповідної зони шляхом її створення в іншому місці. Але у випадку Старгорста це ускладнюється виявленим на території майбутнього складу борсучого лігва.

За оцінкою екологів, компенсація будівництва потребуватиме пошуку "відносно великої і специфічної території проживання" борсуків, що може виявитись складним завданням.

Міністерство оборони Нідерландів поки що не говорило публічно, чи має наміри переглянути плани щодо будівництва складу боєприпасів.

Як повідомлялось, бобри заощадили чеським платникам податків 1 мільйон доларів, затопивши заповідний колишній військовий полігон, на якому планувалося будівництво дамби.