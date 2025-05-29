Барсуки препятствуют строительству склада боеприпасов в Нидерландах

Планы Министерства обороны Нидерландов построить склад боеприпасов недалеко от города Старгорст на севере страны осложняет обнаруженная в заповедном лесу неподалеку барсучья нора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале телеканала RTV Oost.

Комплекс для хранения боеприпасов планируется построить на территории леса Старгорста, в котором обитают многие охраняемые животные, в частности барсуки, лисы и различные виды сов.

Из-за этого проект Минобороны Нидерландов уже раскритиковали экологи, указав на потенциальные пагубные последствия строительства военного объекта в заповедной зоне.

Но это было единственное место, которое получило наилучшие показатели по всем другим критериям – от удаленности от людей до шумового загрязнения и выбросов азота, из-за чего оборонное ведомство и выбрало лес.

Нидерландское законодательство обязывает компенсировать разрушение заповедной зоны путем ее создания в другом месте. Но в случае Старгорста это осложняется обнаруженным на территории будущего склада барсучьего логова.

По оценкам экологов, компенсация строительства потребует поиска "относительно большой и специфической территории обитания" барсуков, что может оказаться сложной задачей.

Министерство обороны Нидерландов пока не говорило публично, намерено ли оно пересмотреть планы по строительству склада боеприпасов.

Как сообщалось, бобры сэкономили чешским налогоплательщикам 1 миллион долларов, затопив заповедный бывший военный полигон, на котором планировалось строительство дамбы.