У Чехії "абсолютно фантастичні" бобри зекономили країні понад $1 млн

Бобри заощадили чеським платникам податків 1 мільйон доларів, затопивши заповідний колишній військовий полігон, на якому планувалося будівництво дамби.

Про це агентству AFP розповів представник Чеського агентства охорони природи Богуміл Фішер, пише "Європейська правда".

Ще у 2018 році у Чехії розробили проєкт з будівництва барʼєру, який би захистив річку Клабава та її популяцію раків, які перебувають під загрозою зникнення, від осаду і кислої води, що розливається з двох сусідніх ставків.

Його реалізація затягнулася через переговори щодо землі, яка тривалий час використовувалася військовими як тренувальний полігон. Але в цей час бобри почали будувати власну дамбу.

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"Вони створили водно-болотні угіддя з басейнами і каналами. Площа приблизно вдвічі більша, ніж планувалося", – розповів AFP Фішер з Чеського агентства з охорони природи.

Далі, за його словами, бобри перейшли до балки, яка оточує ставки – там планували побудувати невеликі дамби, щоб запобігти розливу води. Тварини вже побудували чотири дамби і наразі працюють над іншими.

За оцінками Фішера, економія для чеського бюджету склала близько 30 мільйонів чеських крон, або 1,2 мільйона доларів.

"Це повноцінний сервіс, бобри абсолютно фантастичні, і коли вони перебувають у зоні, де не можуть завдати шкоди, то роблять блискучу роботу", – сказав він.

Незважаючи на користь, яку бобри приносять землі навколо себе, у пухнастих ссавців є свої критики: фермери та інші скаржаться на руйнування, які вони спричиняють, вирубуючи дерева.

Бобри, на думку екологів, відіграють важливу роль у маловодді, створюючи невеликі ділянки водно-болотних угідь, де вода тече повільніше, ніж у річках, і має можливість вбиратися в землю, підвищуючи рівень ґрунтових вод і запобігаючи посухам.

Водночас тварин не раз звинувачували в руйнуванні насипів, створених для захисту угідь та іншого майна людей від повеней.

У Польщі, де минулого року були значні повені, премʼєр-міністр Дональд Туск навіть оголосив "війну" бобрам, хоча пізніше запевнив, що жодна тварина не постраждала.