У Німеччині підрив банкомата завдав 700 тисяч євро збитків

У німецькому місті Кніттлінген, що в землі Баден-Вюртемберг, у ніч проти четверга підірвали банкомат, що значно пошкодило житловий будинок, де він розташовувався.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За попередніми даними німецьких слідчих, зловмисники проникли в будинок, де розташований банкомат, встановили на ньому вибухівку і підірвали її. Потім невідомі забрали готівку і втекли на автомобілі.

Вибухова хвиля суттєво пошкодила конструкцію будівлі, розташовану у жвавому районі Кніттлінгена, але ніхто в результаті не постраждав. За даними поліції міста, збитки оцінюються у 700 тисяч євро.

Фото: SWR

Правоохоронці у співпраці з кримінальним управлінням штату Баден-Вюртемберг розпочали розслідування і шукають докази, які можуть допомогти у затриманні зловмисників.

Підриви банкоматів, за якими часто стоять організовані злочинні угруповання, не лише завдають банкам збитків у сотні мільйонів євро, а й призводять до тяжких травм і навіть загибелі сторонніх людей.

Минулого року в Німеччині повідомляли про діяльність банд із Нідерландів, які грабують банкомати, підриваючи їх.