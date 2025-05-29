В Германии взрыв банкомата нанес ущерб в 700 тысяч евро

В немецком городе Книттлинген, что в земле Баден-Вюртемберг, в ночь на четверг взорвали банкомат, что значительно повредило жилой дом, где он располагался.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По предварительным данным немецких следователей, злоумышленники проникли в дом, где расположен банкомат, установили на нем взрывчатку и взорвали ее. Затем неизвестные забрали наличные и скрылись на автомобиле.

Взрывная волна существенно повредила конструкцию здания, расположенного в оживленном районе Книттлинген, но никто в результате не пострадал. По данным полиции города, ущерб оценивается в 700 тысяч евро.

Фото: SWR

Правоохранители в сотрудничестве с уголовным управлением штата Баден-Вюртемберг начали расследование и ищут доказательства, которые могут помочь в задержании злоумышленников.

Взрывы банкоматов, за которыми часто стоят организованные преступные группировки, не только наносят банкам ущерб в сотни миллионов евро, но и приводят к тяжелым травмам и даже гибели посторонних людей.

В прошлом году в Германии сообщали о деятельности банд из Нидерландов, которые грабят банкоматы, взрывая их.