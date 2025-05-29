Британка, яка 38 років живе у Франції, відсудила право голосувати на євровиборах

Суд у Франції зобовʼязав відновити право британської громадянки Аліс Буйє, яка майже 40 років живе в країні, голосувати на євровиборах, як вона це робила до виходу Великої Британії з ЄС у 2020 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Суд міста Ош на південному заході Франції заявив, що імʼя Буйє – колишньої державної службовиці в Британії – потрібно повернути до списку виборців, які можуть голосувати на виборах до Європейського парламенту.

Рішення поширюється лише на євровибори і не дозволяє британці віддавати голос на місцевих або загальнонаціональних виборах у Франції.

Буйє вперше подала позов проти позбавлення її права голосу у звʼязку з Brexit ще у 2020 році. Справа дійшла до Суду Євросоюзу, який у 2022 році виніс рішення не на її користь.

У новому рішенні суд Оші встановив, що позбавлення Буйє права голосу на євровиборах з незалежних від неї обставин є "непропорційним порушенням її виборчих прав".

Адвокат британки Жюльєн Фуше вважає, що рішення суду в Оші може бути використане для відновлення права на голосування всіх британських громадян, які проживали у Франції до Brexit.

Велика Британія хотіла включити взаємні виборчі права до угоди про вихід з ЄС, але в Брюсселі від цього відмовились. Лондон наразі уклав відповідні двосторонні домовленості з лише п'ятьма країнами ЄС, Франції серед них немає.

19 травня, як відомо, Велика Британія та Європейський Союз досягли нової угоди щодо перезавантаження відносин після Brexit.