Британка, которая 38 лет живет во Франции, отсудила право голосовать на евровыборах

Суд во Франции обязал восстановить право британской гражданки Алис Буйе, которая почти 40 лет живет в стране, голосовать на евровыборах, как она это делала до выхода Великобритании из ЕС в 2020 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Суд города Ош на юго-западе Франции заявил, что имя Буйе – бывшей госслужащей в Великобритании – нужно вернуть в список избирателей, которые могут голосовать на выборах в Европейский парламент.

Решение распространяется только на евровыборы и не позволяет британке голосовать на местных или общенациональных выборах во Франции.

Буйе впервые подала иск против лишения ее права голоса в связи с Brexit еще в 2020 году. Дело дошло до Суда Евросоюза, который в 2022 году вынес решение не в ее пользу.

В новом решении суд Оши установил, что лишение Буйе права голоса на евровыборах по независимым от нее обстоятельствам является "непропорциональным нарушением ее избирательных прав".

Адвокат британки Жюльен Фуше считает, что решение суда в Оши может быть использовано для восстановления права голоса всех британских граждан, проживавших во Франции до Brexit.

Великобритания хотела включить взаимные избирательные права в соглашение о выходе из ЕС, но в Брюсселе от этого отказались. Лондон пока заключил соответствующие двусторонние соглашения только с пятью странами ЕС, Франции среди них нет.

19 мая, как известно, Великобритания и Европейский Союз достигли нового соглашения о перезагрузке отношений после Brexit.