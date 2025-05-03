В США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине пакета услуг по обслуживанию истребителей F-16 и обучению на них на общую сумму около 310,5 миллиона долларов.

Об этом 2 мая сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США, пишет "Европейская правда".

Продажа оборудования для F-16 была одобрена Госдепом в рамках программы военных продаж, которая предусматривает, что заказ оплатит Украина, но фактическим заказчиком будет Пентагон, чтобы он был выполнен быстрее.

В пакет, одобренный Госдепом, вошли такие услуги, как модификация и модернизация F-16, обучение персонала, запчасти и ремонт, а также необходимое наземное оборудование.

Кроме того, Украина сможет приобрести "секретное и несекретное" программное обеспечение, публикации и техническую документацию, услуги по инженерной, технической и логистической поддержке правительства США и подрядчиков и т.д.

"Предложенная продажа соответствует вкладу международной коалиции в создание программы F-16 для Украины и общую модернизацию ВВС Украины", – добавили в Пентагоне.

Недавно администрация Дональда Трампа проинформировала Конгресс о намерении одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи на 50 млн долларов или более.

Это первый такой случай при новой администрации. До сих пор Трамп уклончиво говорил о возможности предоставления Киеву военной помощи, подчеркивая желание как можно скорее завершить войну РФ против Украины.