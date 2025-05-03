Єлисейський палац спростував купівлю картини доньки Бріжит Макрон за €560 тисяч

Офіс президента Франції був змушений спростовувати чутки про нібито придбання дорогої картини доньки першої леді Бріжит Макрон, які поширились у соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Кілька днів тому користувач на Х на імʼя П'єр Шампіньї заявив, що Єлисейський палац нібито придбав за 560 тисяч євро полотно Лоранс Граффенштаден (справжнє ім'я Лоранс Озьєр) – дочки Бріжит Макрон.

За словами Шампіньї, які потім підхопили інші акаунти на Х, ця покупка мала на меті "штучно підняти" популярність художниці Граффенштаден.

На запит Le Parisien у Єлисейському палаці сказали, що взагалі не купували картин доньки Бріжит Макрон, не кажучи вже про ціну.

Водночас через кілька годин після свого першого допису на Х П'єр Шампіньї зазначив, що його твердження містило "неточності": наприклад, ціна картини насправді становила 8-10 тисяч євро.

Донька Бріжит Макрон Лоранс Озьєр уже кілька років разом із партнером Матьє Гассером створює картини під спільним псевдонімом Лоранс Граффенстаден – на честь міста, де виріс чоловік. Їхня ціна в середньому становить 3-5 тисяч євро.

Як пише Le Parisien, після обрання Емманюеля Макрона президентом Франції у 2017 році в соціальних мережах регулярно поширюються конспірологічні теорії про його сімʼю.

Найвідоміша така теорія стверджує, що Бріжит Макрон насправді нібито є трансгендерною жінкою, ім'я якої при народженні було Жан-Мішель.