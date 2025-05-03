Елисейский дворец опроверг покупку картины дочери Брижит Макрон за €560 тысяч

Офис президента Франции был вынужден опровергнуть слухи о якобы приобретении дорогой картины дочери первой леди Брижит Макрон, которые распространились в соцсетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Несколько дней назад пользователь на Х по имени Пьер Шампиньи заявил, что Елисейский дворец якобы приобрел за 560 тысяч евро полотно Лоранс Граффенштаден (настоящее имя Лоранс Озьер) – дочери Брижит Макрон.

По словам Шампиньи, которые затем подхватили другие аккаунты на Х, эта покупка имела целью "искусственно поднять" популярность художницы Граффенштаден.

На запрос Le Parisien в Елисейском дворце ответили, что вообще не покупали картины дочери Брижит Макрон, не говоря уже о цене.

В то же время через несколько часов после своего первого поста на Х Пьер Шампиньи отметил, что его утверждение содержало "неточности": например, цена картины на самом деле составляла 8-10 тысяч евро.

Дочь Брижит Макрон Лоранс Озьер уже несколько лет вместе с партнером Матье Гассером создает картины под общим псевдонимом Лоранс Граффенстаден – в честь города, где вырос муж. Их цена в среднем составляет 3-5 тысяч евро.

Как пишет Le Parisien, после избрания Эмманюэля Макрона президентом Франции в 2017 году в социальных сетях регулярно распространяются конспирологические теории о его семье.

Самая известная такая теория утверждает, что Брижит Макрон на самом деле якобы является трансгендерной женщиной, имя которой при рождении было Жан-Мишель.