Зеленский предполагает, что в рамках соглашения о недрах Украина получит ПВО от США

Президент Владимир Зеленский высказал предположение, что Украина получит необходимое количество систем противовоздушной обороны в результате заключения соглашения о полезных ископаемых с США.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский оценил, что заключенное с США соглашение о полезных ископаемых "сегодня выгодно обеим сторонам".

По словам президента, соглашение позволит Украине защищать будущие инвестиции США, "защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей".

"И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему (Трампу – Ред.) сказал о том количестве – он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия", – добавил Зеленский.

Украинская сторона не раз обращалась к США с просьбой предоставить ей системы ПВО, а администрация Трампа предлагала приобрести установки с помощью стран Европы.

Комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, в прошлом месяце президент США намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".