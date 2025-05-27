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Глава МЗС Туреччини у Москві обговорив з Путіним Україну

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Новини — Вівторок, 27 травня 2025, 09:51 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 26 травня зустрівся у Москві з лідером РФ Владіміром Путіним. 

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією з дипломатичних джерел, зустріч розпочалася у понеділок о 19.30 за місцевим часом і тривала близько години.

 
фото: anadolu

У зустрічі також взяв участь міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

"Під час зустрічі обговорювались нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і Росією, а також розвиток подій після переговорів, що відбулися 16 травня в Стамбулі", – йдеться у повідомленні.

Сторони також обмінялися думками з питань економіки та енергетики.

Крім того, Фідан у понеділок зустрівся з помічником Путіна Владіміром Мединським, який очолював російську делегацію на переговорах у Стамбулі.

Нагадаємо, росіяни у Стамбулі висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.

Домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі у Стамбулі.

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