Глава МЗС Туреччини у Москві обговорив з Путіним Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 26 травня зустрівся у Москві з лідером РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією з дипломатичних джерел, зустріч розпочалася у понеділок о 19.30 за місцевим часом і тривала близько години.

фото: anadolu

У зустрічі також взяв участь міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

"Під час зустрічі обговорювались нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і Росією, а також розвиток подій після переговорів, що відбулися 16 травня в Стамбулі", – йдеться у повідомленні.

Сторони також обмінялися думками з питань економіки та енергетики.

Крім того, Фідан у понеділок зустрівся з помічником Путіна Владіміром Мединським, який очолював російську делегацію на переговорах у Стамбулі.

Нагадаємо, росіяни у Стамбулі висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.

Домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі у Стамбулі.