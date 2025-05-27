Глава МЗС Туреччини у Москві обговорив з Путіним Україну
Новини — Вівторок, 27 травня 2025, 09:51 —
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 26 травня зустрівся у Москві з лідером РФ Владіміром Путіним.
Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".
Згідно з інформацією з дипломатичних джерел, зустріч розпочалася у понеділок о 19.30 за місцевим часом і тривала близько години.
У зустрічі також взяв участь міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.
"Під час зустрічі обговорювались нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і Росією, а також розвиток подій після переговорів, що відбулися 16 травня в Стамбулі", – йдеться у повідомленні.
Сторони також обмінялися думками з питань економіки та енергетики.
Крім того, Фідан у понеділок зустрівся з помічником Путіна Владіміром Мединським, який очолював російську делегацію на переговорах у Стамбулі.
Нагадаємо, росіяни у Стамбулі висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.
Домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі у Стамбулі.