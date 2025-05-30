Глава МИД Турции рассказал в Киеве о результатах визита в Москву

В пятницу, 30 мая, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который прибыл в украинскую столицу после визита в Москву на этой неделе.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Министры подробно обсудили двустороннюю и международную повестку дня, мирный процесс и необходимость полного прекращения огня.

"Министр Фидан только что вернулся из Москвы и подробно проинформировал меня о слышанном и увиденном там. Мы обсудили шаги, которые приблизят мир для Украины", – сообщил глава МИД.

Особое внимание министры уделили вопросу безопасности в Черноморском регионе, отметили в МИД. "Украина и Турция имеют общую позицию: Черное море должно быть пространством мира, свободной торговли и свободы мореплавания", – подчеркнул Сибига.

Дипломаты также обсудили совместную работу по реализации договоренностей по итогам первого заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам восстановления. Кроме того, Сибига выразил особую благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его роль в мирных усилиях.

"Мы ценим, что Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности возвращение Крыма, а также отстаивает права крымскотатарского народа", – отметил министр.

Глава МИД Турции находился с двухдневным визитом в Москве в начале этой недели, где встретился с лидером России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским. Фидан также провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В среду Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.

В четверг, 29 мая, Эрдоган призвал Россию и Украину не "закрывать двери" для диалога накануне вероятной встречи между представителями обеих стран в понедельник в Стамбуле.