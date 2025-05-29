Ердоган закликав Україну та Росію не "зачиняти двері" для переговорів
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію та Україну не "зачиняти двері" для діалогу напередодні імовірної зустрічі між представниками обох країн у понеділок в Стамбулі.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AFP.
У середу Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок.
Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.
"Ми перебуваємо в контакті з Росією та Україною... Ми кажемо їм: не зачиняйте двері, допоки вони залишаються відчиненими", – зазначив турецький президент.
"Під час кожної з наших зустрічей ми нагадували нашим співрозмовникам, що не слід упускати цю можливість", – додав Ердоган.
Він сказав, що "загасити цю величезну пожежу в нашому регіоні – це гуманітарний обов’язок".
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який у понеділок зустрічався з лідером РФ Владіміром Путіним у Москві, має у четвер вирушити до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Попередня зустріч між Україною і Росією відбулася в Стамбулі 16 травня – це були їхні перші прямі переговори за понад три роки. Втім, прориву досягти не вдалося.