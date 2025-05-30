Під час гасіння пожежі у в’язниці у Бельгії загинув пожежник

У Бельгії в провінції Льєж сталася пожежа у в’язниці, під час гасіння якої загинув пожежник.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Пожежа спалахнула в четвер ввечері в центральній пральні, розташованій між слідчим ізолятором і в'язницею. Персонал та ув'язнені були в безпеці, їх не довелося евакуювати з території в'язниці. Під час гасіння пожежі один пожежник загинув, інші отримали поранення.

Брюссельські пожежники висловили шок і солідарність у зв'язку із загибеллю свого колеги. "Наші найглибші думки з його сім'єю, його близькими і всіма його колегами, яких вразила ця жахлива втрата", – сказав Вальтер Деріу, прессекретар пожежників.

Троє людей отримали серйозні поранення. За словами джерела, близького до пожежної служби, життя одного з пожежників знаходиться в небезпеці, хоча його стан стабілізувався. Причина пожежі на даному етапі залишається невідомою.

Ванесса Матц, міністр, відповідальна за управління державним майном, відвідає місце події у п'ятницю, разом з міністром юстиції Аннелі Верлінден, мером Жюпреля та міністром внутрішніх справ Бернаром Квінтеном.

Раніше у травні в британському місті Бістер, що неподалік Оксфорда, спалахнула пожежа на колишній військовій базі, яку нині використовують для увічнення історії авіації та автоспорту, загинули троє людей.

А на півдні Іспанії спалахнула масштабна пожежа на складі хімікатів.