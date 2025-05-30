Во время тушения пожара в тюрьме в Бельгии погиб пожарный

В Бельгии в провинции Льеж произошел пожар в тюрьме, во время тушения которого погиб пожарный.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Пожар вспыхнул в четверг вечером в центральной прачечной, расположенной между следственным изолятором и тюрьмой. Персонал и заключенные были в безопасности, их не пришлось эвакуировать с территории тюрьмы. Во время тушения пожара один пожарный погиб, другие получили ранения.

Брюссельские пожарные выразили шок и солидарность в связи с гибелью своего коллеги. "Наши самые глубокие мысли с его семьей, его близкими и всеми его коллегами, которых потрясла эта ужасная потеря", – сказал Вальтер Дериу, пресс-секретарь пожарных.

Три человека получили серьезные ранения. По словам источника, близкого к пожарной службе, жизнь одного из пожарных находится в опасности, хотя его состояние стабилизировалось. Причина пожара на данном этапе остается неизвестной.

Ванесса Матц, министр, ответственная за управление государственным имуществом, посетит место происшествия в пятницу, вместе с министром юстиции Аннели Верлинден, мэром Жюпреля и министром внутренних дел Бернаром Квинтеном.

Ранее в мае в британском городе Бистер, недалеко от Оксфорда, вспыхнул пожар на бывшей военной базе, которую сейчас используют для увековечения истории авиации и автоспорта, погибли три человека.

А на юге Испании вспыхнул масштабный пожар на складе химикатов.