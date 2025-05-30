У Києві впевнені, що НАТО не дасть Росії жодних гарантій про нерозширення

Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що в Альянсі не ухвалюватимуть жодних офіційних рішень щодо нерозширення, чого вимагає Росія.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Чернєв висловився після того, як спецпосланець президента США Кіт Келлог в інтерв’ю ABC News заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

"Дуже малоймовірно, що заява Келлога матиме якісь наслідки та вплине на перебіг мирного процесу. Адже, наскільки зрозуміло з його висловлювань, США готові дати Росії усні обіцянки, що не матимуть юридично зобов'язувальної сили", – зауважив Чернєв.

За словами депутата, Кремль завжди наголошував на тому, що йому потрібні письмові гарантії у вигляді офіційних міжнародних юридично зобов'язувальних документів. Однак, переконаний Чернєв, такі гарантії йому ніхто не дасть.

Прийняття такого рішення, зауважив нардеп, суперечило б Статуту НАТО та рішенням попередніх самітів.

"По-друге, це означало б офіційне визнання права вето Росії на прийняття рішень Альянсом. По-третє, таке рішення не могло б бути прийняте самим НАТО через позицію багатьох країн, що беззастережно нас підтримують на шляху вступу. Тому жодних офіційних рішень НАТО з цього приводу прийнято не буде", – впевнений Чернєв.

Він зазначив, що Владімір Путін може задовольнитися усними гарантіями та обіцянками лише у випадку, якщо йому вкрай буде потрібно отримати перепочинок на кілька років, щоб накопичити сили для повторної війни.

Як повідомлялось, Кремль зрадів заяві спецпосланця президента США у питаннях України Кіта Келлога про те, що Сполучені Штати готові обговорити нерозширення НАТО, на чому наполягає РФ.