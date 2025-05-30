В Киеве уверены, что НАТО не даст России никаких гарантий о нерасширении

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что в Альянсе не будут принимать никаких официальных решений о нерасширении, чего требует Россия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Чернев высказался после того, как спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью ABC News заявил, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.

"Очень маловероятно, что заявление Келлога будет иметь какие-то последствия и повлияет на ход мирного процесса. Ведь, насколько ясно из его высказываний, США готовы дать России устные обещания, которые не будут иметь юридически обязывающей силы", – отметил Чернев.

По словам депутата, Кремль всегда подчеркивал, что ему нужны письменные гарантии в виде официальных международных юридически обязывающих документов. Однако, убежден Чернев, такие гарантии ему никто не даст.

Принятие такого решения, отметил нардеп, противоречило бы Уставу НАТО и решениям предыдущих саммитов.

"Во-вторых, это означало бы официальное признание права вето России на принятие решений Альянсом. В-третьих, такое решение не могло бы быть принято самим НАТО из-за позиции многих стран, которые безоговорочно нас поддерживают на пути вступления. Поэтому никаких официальных решений НАТО по этому поводу принято не будет", – уверен Чернев.

Он отметил, что Владимир Путин может удовлетвориться устными гарантиями и обещаниями только в случае, если ему крайне потребуется получить передышку на несколько лет, чтобы накопить силы для повторной войны.

Как сообщалось, Кремль обрадовался заявлению спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога о том, что Соединенные Штаты готовы обсудить нерасширение НАТО, на чем настаивает РФ.