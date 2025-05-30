Розвідка Британії проаналізувала масштабну повітряну атаку РФ по Україні минулими вихідними

За три ночі повітряних атак проти України 23-26 травня РФ застосувала проти України понад 900 безпілотників і це було наймасштабнішою комбінованою атакою за останній час та наймасштабнішим застосуванням ударних БПЛА час війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 30 червня.

Розвідка зазначає, що атаки РФ у ніч з п’ятниці на суботу, суботи на неділю і з неділі на понеділок 26 травня були наймасштабнішим застосуванням ударних БПЛА проти України за час війни, на додачу до інших засобів ураження, і багато з них було спрямовано на Київ.

Загалом за ці три доби РФ застосувала понад 900 ударних безпілотників. Крім того, для пусків ракет 25 і 26 травня задіяли літаки стратегічної авіації, що стало першим випадком застосування стратегічної авіації два дні поспіль з серпня 2024 року.

Розвідка нагадала, що останній раз перед цим Росія застосовувала стратегічну авіацію для комбінованої повітряної атаки 24 квітня.

"Відновлення Росією своїх запасів після ударів дозволяє стратегічній авіації зберігати готовність до таких ударів майже без завчасної підготовки, коли РФ вирішить це зробити", – підсумовують в огляді.

В одному з попередніх оглядів розповідали про російського генерала Суровікіна, що "зник" після смерті Пригожина і нещодавно засвітився на фото посольства РФ в Алжирі.

Раніше британська розвідка припустила, що Росія у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.