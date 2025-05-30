Разведка Британии проанализировала масштабную воздушную атаку РФ по Украине в выходные

За три ночи воздушных атак против Украины 23-26 мая РФ применила против Украины более 900 беспилотников и это было самой масштабной комбинированной атакой за последнее время и самым масштабным применением ударных БПЛА время войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 30 июня.

Разведка отмечает, что атаки РФ в ночь с пятницы на субботу, субботу на воскресенье и с воскресенья на понедельник 26 мая были самым масштабным применением ударных БПЛА против Украины за время войны, в дополнение к другим средствам поражения, и многие из них были направлены на Киев.

Всего за эти трое суток РФ применила более 900 ударных беспилотников. Кроме того, для пусков ракет 25 и 26 мая задействовали самолеты стратегической авиации, что стало первым случаем применения стратегической авиации два дня подряд с августа 2024 года.

Разведка напомнила, что последний раз перед этим Россия применяла стратегическую авиацию для комбинированной воздушной атаки 24 апреля.

"Восстановление Россией своих запасов после ударов позволяет стратегической авиации сохранять готовность к таким ударам почти без заблаговременной подготовки, когда РФ решит это сделать", – заключают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров рассказывали о российском генерале Суровикине, который "исчез" после смерти Пригожина и недавно засветился на фото посольства РФ в Алжире.

Ранее британская разведка предположила, что Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.